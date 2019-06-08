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РИА Новости
Союзное государство

В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией

12:01
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Позиции России и Белоруссии по углублению интеграции очень близки в социальной сфере, промышленности и на финансовых рынках, но в некоторых областях расходятся, заявил журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
В мае белорусский премьер Сергей Румас заявил на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, что подходы двух стран по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70 процентов.
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Журналисты поинтересовались у Крутого, в чем позиции стран расходятся.
"Вопросы энергетики, вопросы банковского сектора — они, конечно, более сложные. Они сейчас обсуждаются в более сложном режиме, скажем так", — ответил министр.
Что касается социального блока, промышленности и финансового рынка, то сейчас, отметил он, уточняются формулировки. "Но глобальных каких-то изменений уже в финальной версии мероприятий не будет", — добавил Крутой.
Он также рассказал, что сейчас готовится обновленная программа углубления интеграции между Россией и Белоруссией. Она предусматривает мероприятия до 2022-2023 года, прежде всего в сфере экономики. Представить программу предполагается до 21 июня.
Крутой вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным возглавляет рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции двух стран. Сегодня они провели переговоры на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
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