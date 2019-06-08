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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Минздраве оценили перспективы проекта об онлайн-торговле лекарствами

11:57
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© РИА Новости / Денис АбрамовТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Таблетки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Минздрав России ожидает, что законопроект, легализующий в РФ торговлю лекарствами через интернет, вскоре будет рассмотрен во втором чтении в Госдуме и считает, что у него есть хорошие перспективы, сообщила журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Я думаю, что в ближайшее время будет законопроект рассматриваться и готовиться ко второму чтению. У него хорошие перспективы", - сказала она.
Таблетки
10:00
Виновата без умысла. Что нужно знать о покупке лекарств в СетиГенпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Дарьи Беловой из Екатеринбурга, заказавшей за границей антидепрессант, в состав которого входят производные наркотика.
Отвечая на вопрос, есть ли в текущих поправках требование у курьеров обязательного фармацевтического образования, Максимкина сказала: "Нет, вопрос остается открытым. Одно могу сказать, что ответственность за качество доставки будет нести именно фармацевтическая организация, которая будет обладать этим сайтом, но по поводу квалификации специалистов - вопрос открытый, это будет определено в надлежащей аптечной практике".
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоссияЭкономика
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