В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления людей в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Неправильно приготовленное блюдо могло стать причиной массового отравления в загородном клубе в Дзержинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В пятницу в загородном клубе "Ранчо 636" в Дзержинске получили пищевое отравление 26 человек, в том числе один ребенок, из них 17 человек, включая ребенка, были госпитализированы. По данным областного Минздрава на 10:00 8 июня, на стационарном лечении остаются 11 человек в состоянии средней степени тяжести, с улучшениями, еще два человека в реанимации, с улучшениями.

"Сразу после поступления информации о пищевом отравлении в загородном клубе "Ранчо 636" специалисты управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты службы отобрали пробы воды, пищи, продуктов, взяли смывы с объектов внешней среды. Пробы направлены на исследование в лабораторию Роспотребнадзора в регионе", - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что на месте сотрудники службы выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке: несоблюдение личной гигиены сотрудниками, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды.

"По предварительной оценке специалистов управления Роспотребнадзора, причиной отравления могло стать кулинарное блюдо, приготовленное с нарушением технологии. Сотрудники пищеблока, которые участвовали в приготовлении пищи, отстранены от работы и проходят медицинское обследование", - говорится в сообщении ведомства.

Работа пункта общественного питания в загородном клубе "Ранчо 636" приостановлена.