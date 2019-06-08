При пожаре в свердловской колонии пострадало одно жилое помещение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Производственные помещения и один жилой барак пострадали от огня в результате пожара в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании в колонии четырех жилых корпусов и производственного здания на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в частности, в цехе деревообработки.

"Пострадали больше всего производственные строения – гараж, ангар производственный. Из жилых помещений всего одно пострадало", – сказал собеседник агентства.