Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Делегация общественников из стран Евросоюза была поражена величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщила РИА Новости руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.

Визит делегации в Крым организован по линии представительства Россотрудничества в Люксембурге. Все представители делегации проходили там курсы по изучению русского языка и теперь решили побывать в России и познакомиться с особенностями регионов. Одним из пунктов программы визита в Крым было посещение Крымского моста и встреча со строителями. В составе делегации 14 человек из различных стран Евросоюза, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.

"Мы очень ждали поездки на Крымский мост. Все были поражены величием и масштабом этого грандиозного транспортного сооружения. Всем очень понравился мост. Мы увидели символичность этого строения, которое соединило народы и культуры", - сказала Говорова-Генард, которая проживает в Люксембурге.

По ее словам, визит в Крым позволил погрузиться в крымскую обстановку и лично увидеть, чем живут крымчане.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.