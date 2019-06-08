В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары

Пить или не пить? Врач-диетолог объяснил, чем утолить жажду в жару Эксперты рекомендовали яблочный напиток для утоления жажды в жаркую погоду. Однако у врача-диетолога Андрея Бобровского свой взгляд на этот вопрос. Мнением он поделился с радио Sputnik.