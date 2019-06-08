В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Сообщается, что сегодня и завтра среднесуточная температура в столичном регионе превысит норму на семь-восемь градусов.
"Степень интенсивности опасных явлений: "оранжевый" — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем 9 июня воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов, в области — до 28-33. Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Температурный рекорд для 9 июня составляет 32,1 градуса. Такое значение отмечалось в Москве в 1948 году.
По предварительным прогнозам, на следующей неделе жаркая погода сохранится, но уже возможны дожди.