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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии

11:43
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости/Прайм. Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
В субботу на полях ПМЭФ прошли переговоры Орешкина и министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого. Орешкин и Крутой возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце 2018 года.
"Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора. Еще раз отмечу – за пределы союзного договора мы не выходим", - сказал Орешкин.
В свою очередь Крутой подчеркнул, что в рамках программы углубления интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста один пункт. "Это будет пакетная история и пакетное соглашение", - сказал он. "В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться", - отметил Крутой.
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Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.
"О позициях здесь говорить еще очень рано. Сейчас наша задача - собрать те развилки, которые есть. Понятно, что вопрос единых валют - это вопрос Центральных банков. Центральные банки и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", - добавил Орешкин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет, но тема может и должна обсуждаться.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинБелоруссияРоссияЭкономика
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