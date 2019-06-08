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РИА Новости

Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве

11:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Демпартия Молдавии обвинила президента республики Игоря Додона в предательстве и требует его отставки, заявил на брифинге в субботу вице-председатель Демократической партии Андриан Канду.
"Мы просим отставки президента Додона, потому что он предал страну. Мы настаиваем, что осенью должны быть проведены выборы президента Молдавии вместе с досрочными парламентскими выборами", - сказал Канду.
По его словам, вплоть до вчерашнего дня Соцпартия и Демпартия вели переговоры по созданию коалиции, однако демократы не смогли согласиться на поставленные условия.
"Мы готовы представить доказательства того, что переговоры проходили и президент предложил лидеру Демпартии неприемлемые условия. В частности, речь идет о федерализации страны, что мы считаем предательством страны", - заявил Канду.
По его словам, социалисты также требовали сохранения нейтрального статуса страны, противостояние унионизму, инициирование переговоров в трехстороннем формате Молдавия - ЕС - Россия, что предусматривает пересмотр соглашения об ассоциации.
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
10:57
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
"Обращаю внимание, что президент и партия социалистов просили изменить конституцию, чтобы президента избирал народ и следующим президентом был представитель Соцпартии. Мы оставляем за собой право провести протесты, манифестации и другие законные действия", - подчеркнул Канду.
Конституционный суд Молдавии в пятницу вынес решение, что президент страны обязан распустить парламент, если депутаты в течение трех месяцев со дня признания их мандатов не сумеют формировать правительство. Мандаты депутатов были признаны 9 марта, поэтому политики сочли, что у них еще есть время до 9 июня. В частности, на субботу был запланирован очередной раунд переговоров между Соцпартией и блоком ACUM по вопросу создания парламентского большинства и формирования кабмина.
Додон на брифинге в субботу заявил, что у депутатов есть последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и правительство, но он сомневается, что это решение будет признано как в стране, так и за рубежом. Конституционный суд Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.
Додон на брифинге в субботу заявил, что у депутатов есть последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и правительство, но он сомневается, что это решение будет признано как в стране, так и за рубежом. Конституционный суд Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.
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Игорь ДодонМолдавияВ мире
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