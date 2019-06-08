Онищенко оценил перспективу иска семьи Алибасова к производителю "Крота"

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо прохладительного напитка. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил накануне, что семья приняла решение подать в суд на производителя средства. Компания пока не комментировала ситуацию.

"Из этого нужно сделать вывод и изменить упаковку, не теряя товарной привлекательности этого изделия так, чтобы она не имела сходства с теми жидкостями - соками, морсами - которые мы приобретаем с вами для пищевых целей. Эта постановка задачи будет уместна, решаемая и, думаю, не вызовет изжоги ни у кого. Ни у бизнеса, ни тем более у государственных структур. Роспотребнадзор, может, обобщив практику, дать предписание этому производителю с рекомендацией переработки дизайна", - сказал Онищенко РИА Новости.