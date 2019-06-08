Украина и США обсудили развитие ВМС ВСУ

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко и старший советник США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер на встрече обсудили дальнейшее развитие украинских ВМС, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития ВМС ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.