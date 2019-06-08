Контракты на закупки вакцин могут стать долгосрочными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Минздрав планирует заключать долгосрочные контракты на закупку вакцин, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

"По вакцинам, скорее всего, это будут долгосрочные контракты",- сказала Максимкина журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Долгосрочный контракт предполагает договоренность о поставке вакцин сроком на три года, уточнила Максимкина.