В Подмосковье мужчину ранили из травматического пистолета в ходе конфликта

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в подмосковном Пушкино, инцидент произошел вечером 7 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Установлено, что в ходе дорожного конфликта на Московском проспекте в городе Пушкино один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета. 59-летний пострадавший был госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.