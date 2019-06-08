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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Силуанов обозначил позицию России по компенсациям Белоруссии

11:15
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции, это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
"Наша позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, возможна ли компенсация Белоруссии потерь от налогового маневра в российской нефтяной отрасли.
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"То есть просто так выхватывать какие-то позиции - компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то - все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в Союзном договоре, которые мы сегодня пытаемся обновить, осовременить. С тем, чтобы мы видели хотя бы понимание нашей дорожной карты, куда мы двигаемся", - добавил первый вице-премьер РФ.
До этого момента ожидать решения по каким-либо компенсациям было бы неправильно, продолжил он. "То есть нужно такое общее решение и по объемам финансовых взаимоотношений, и по объему институциональных наших взаимоотношений", - пояснил Силуанов.
Отвечая на вопрос, на что должна пойти белорусская сторона, чтобы получить компенсацию, он подчеркнул: "Мы не ставим каких-то условий или там предложений, на что должны пойти наши коллеги. Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Антон СилуановБелоруссияРоссияЭкономика
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