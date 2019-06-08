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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Силуанов: говорить о компенсации нефтяникам из-за ОПЕК+ не справедливо

11:13
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российские нефтяные компании выиграли от сделки ОПЕК+, поэтому говорить о компенсации для них не совсем справедливо, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
"Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Можно очень просто посмотреть на расчеты... Если бы мы не вошли в сделку, то цена, возможно, сократилась бы, не знаю, до 40 долларов (за баррель нефти - ред.) Может, где-то сначала и меньше. Но во всяком случае, вполне возможно, цена колебалась бы около 40 долларов за баррель. И даже если бы мы наращивали объемы нефти на нашем рынке, наши компании не смогли б столько заработать, сколько они заработали за прошлый год и за этот при небольшом сокращении, которое произошло, но при сохранении или даже при росте в определенные периоды цены на нефть", - сказал Силуанов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
6 июня, 15:23
Путин не стал комментировать возможность продления сделки ОПЕК+
"Это очевидно. Поэтому я считаю, что здесь говорить о компенсации не совсем справедливо", - добавил он, отвечая на вопрос о компенсациях в связи с возможным продлением сделки ОПЕК+, о которых говорил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Ранее в июне Сечин заявил, что "Роснефть" будет выполнять решения ОПЕК +, в том числе по возможному продлению сделки, но параллельно будет обсуждать с правительством РФ компенсацию соответствующих потерь, если они будут.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.
Очередное заседание стран-участниц ОПЕК +, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Антон СилуановОПЕКРоссияЭкономика
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