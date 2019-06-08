Каракас намерен усилить сотрудничество с "Роснефтью"

Стенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Архивное фото

Стенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Каракас рассматривает все опции усиления сотрудничества с "Роснефтью", заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

"Мы развиваем отношения с "Роснефтью" и рассматриваем все опции усиления сотрудничества с компанией", - сказал Эль-Айссами в кулуарах ПМЭФ-2019.

Он добавил, что в ходе визита у него не было отдельной встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, "только на форуме".