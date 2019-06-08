Додон заявил, что у депутатов есть день, чтобы формировать правительство

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в субботу заявил, что у депутатов есть последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и правительство, но он сомневается, что это решение будет признано как в стране, так и за рубежом.

КС Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.

"Партии пытаются договориться с 24 февраля, возможно, сегодня они смогу достичь компромисса, вопрос в том, будет ли признано сегодняшнее голосование парламента, если депутаты договорятся о формировании парламентского большинства и правительства. На внутреннем уровне те, кто контролируют власть, не признают это голосование, КС не признает это голосование, прокуратура заведет уголовные дела, я это точно знаю", - заявил Додон

Президент полагает, что и на внешнем уровне могут быть вопросы, поэтому он пригласил в субботу на встречу в парламенте посла России, посла США и главу делегации ЕС в Молдавии.