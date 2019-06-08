Додон заявил, что у депутатов есть день, чтобы формировать правительство

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в субботу заявил, что у депутатов есть последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и правительство, но он сомневается, что это решение будет признано как в стране, так и за рубежом.
КС Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.
"Партии пытаются договориться с 24 февраля, возможно, сегодня они смогу достичь компромисса, вопрос в том, будет ли признано сегодняшнее голосование парламента, если депутаты договорятся о формировании парламентского большинства и правительства. На внутреннем уровне те, кто контролируют власть, не признают это голосование, КС не признает это голосование, прокуратура заведет уголовные дела, я это точно знаю", - заявил Додон
Президент полагает, что и на внешнем уровне могут быть вопросы, поэтому он пригласил в субботу на встречу в парламенте посла России, посла США и главу делегации ЕС в Молдавии.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.