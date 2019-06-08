Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в субботу заявил, что республика находится на грани дестабилизации, поэтому он просит граждан не участвовать в возможных протестах и не поддаваться на провокации.

Конституционный суд Молдавии ранее постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае, президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.

"Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к "взрыву". Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах", - заявил Додон.

Президент обратился к правоохранительным органам с просьбой выполнить свой долг и не допускать провокаций.

"Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу", - подчеркнул он.