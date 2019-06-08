Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в субботу заявил, что республика находится на грани дестабилизации, поэтому он просит граждан не участвовать в возможных протестах и не поддаваться на провокации.
Конституционный суд Молдавии ранее постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае, президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника.
"Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к "взрыву". Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах", - заявил Додон.
Президент обратился к правоохранительным органам с просьбой выполнить свой долг и не допускать провокаций.
"Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу", - подчеркнул он.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.