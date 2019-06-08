В Росздравнадзоре раскритиковали навязывание дорогих лекарств в аптеках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Росздравнадзор считает необходимым бороться с навязыванием дорогостоящих препаратов фармацевтами, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день Росздравнадзором выявлены правонарушения, когда организация аптечная фактически устанавливает систему бонусной оплаты для специалистов, работающих в первом окне, работающих с пациентами по отпуску лекарственных препаратов, и тогда в рамках одного МНН (международного непатентованного наименования) предлагается тот препарат, у которого работник аптеки имеет большее начисление к своей зарплате, если он продаст конкретный препарат" , - сказал Мурашко журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он уточнил, что с этим необходимо бороться. Подобные нарушения попадают в том числе и в сферу деятельности Федеральной антимонопольной службы, отметил Мурашко.

"Мы подготовили к ним обращение по таким случаям, чтобы они подключились. Это ущемляет права пациентов на доступность лекарственной помощи. Поэтому эта сфера должна быть зоной особого внимания, и с такими фактами нужно бороться - если не хватает на сегодняшний день каких-то еще дополнений в законодательстве, значит их нужно установить",- уточнил Мурашко.