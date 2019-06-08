Для тушения пожара в колонии в Свердловской области вылетел вертолет

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вертолет с водосливным устройством вылетает из Екатеринбурга для тушения пожара на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании в колонии четырех жилых корпусов и производственного здания на площади 2 тысячи квадратных метров.

"Из Екатеринбурга к месту пожара вылетает вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством", - сказал собеседник агентства.