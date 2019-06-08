Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации", — сказали в больнице.

Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.