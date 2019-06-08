Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T10:51Z
https://ria.ru/20190608/1555401083.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК сообщил подробности дела депутата заксобрания Красноярского края

10:51
289
КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края получил 4 миллиона рублей от директора одной из коммерческих компаний, снабжающих население теплом, пообещав ему за это повышение тарифов на его услуги, сообщает в субботу Западно-Сибирское СУ СК на транспорте.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в мошенничестве задержан депутат краевого парламента, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Титов.
"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщает ведомство.
По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат решил "обманным путем завладеть денежными средствами", принадлежащими директору одной их краевых коммерческих организаций, обеспечивающей население теплом. Для этого он сообщил директору, что у него якобы есть полномочия, с помощью которых он сможет через органы власти решить вопрос о завышении тарифов на тепло, "поставляемое потребителям, для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".
Взятка. Архивное фото.
Вчера, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
"Директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним в период с 01.05.2018 по 06.06.2019 различными частями предал ему деньги в сумме не менее 4 000 000 рублей", - сообщает СК.
В настоящее время подозреваемый задержан, вскоре суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
400100
Обсудить 1
Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22На МЦК начали раздавать воду из-за сильной жары
12:22Названы победители всероссийского конкурса "Авиадартс"
12:21МЧС планирует в будущем эвакуировать людей с помощью беспилотников
12:18Филиппины продолжат оценку возможности закупки вертолетов Ми-171 у России
12:17Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра
12:14Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
12:07В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
12:06Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
12:01В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
11:59Российские турагенты рассказали о своих любимых странах
11:57В Минздраве оценили перспективы проекта об онлайн-торговле лекарствами
11:57Ученые назвали способ понизить артериальное давление
11:54Вице-президент Венесуэлы анонсировал визит в страну российской делегации
11:53В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления людей в Дзержинске
11:53Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года
11:52СК опубликовал кадры задержания депутата заксобрания Красноярского края
11:51В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль
11:49На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских
11:47При пожаре в свердловской колонии пострадало одно жилое помещение
11:47Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
Лента новостейМолния