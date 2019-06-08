СК сообщил подробности дела депутата заксобрания Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края получил 4 миллиона рублей от директора одной из коммерческих компаний, снабжающих население теплом, пообещав ему за это повышение тарифов на его услуги, сообщает в субботу Западно-Сибирское СУ СК на транспорте.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в мошенничестве задержан депутат краевого парламента, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Титов.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщает ведомство.

По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат решил "обманным путем завладеть денежными средствами", принадлежащими директору одной их краевых коммерческих организаций, обеспечивающей население теплом. Для этого он сообщил директору, что у него якобы есть полномочия, с помощью которых он сможет через органы власти решить вопрос о завышении тарифов на тепло, "поставляемое потребителям, для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты".

"Директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним в период с 01.05.2018 по 06.06.2019 различными частями предал ему деньги в сумме не менее 4 000 000 рублей", - сообщает СК.