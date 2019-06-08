РЖД в 2019 году начнут продавать через интернет билеты на поезда в Европе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. РЖД в 2019 году начнут продавать через сайт и мобильное приложение билеты на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин.

"Мы обеспечим возможность бронирования билетов на поезда наших европейских партнеров. В частности Trenitalia, Deutsche Bahn, SNCF", - сказал Чаркин в субботу на сессии "Цифровая трансформация экономики: международный и российский опыт цифровизации транспортного сектора" в рамках ПМЭФ.

Он уточнил журналистам, что в настоящее время вырабатывается соответствующая технология.

"Предполагаем, что в этом году", - ответил Чаркин на вопрос, когда пассажиры смогут купить билеты на поезда в Германии, Италии и Франции.

РЖД впервые стали продавать билеты на поезда через интернет в мае 2007 года. Доля электронных билетов в 2018 году уже составляет более 51% от общего количества проданных мест.