РЖД в 2019 году начнут продавать через интернет билеты на поезда в Европе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. РЖД в 2019 году начнут продавать через сайт и мобильное приложение билеты на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин.
"Мы обеспечим возможность бронирования билетов на поезда наших европейских партнеров. В частности Trenitalia, Deutsche Bahn, SNCF", - сказал Чаркин в субботу на сессии "Цифровая трансформация экономики: международный и российский опыт цифровизации транспортного сектора" в рамках ПМЭФ.
Он уточнил журналистам, что в настоящее время вырабатывается соответствующая технология.
"Предполагаем, что в этом году", - ответил Чаркин на вопрос, когда пассажиры смогут купить билеты на поезда в Германии, Италии и Франции.
РЖД впервые стали продавать билеты на поезда через интернет в мае 2007 года. Доля электронных билетов в 2018 году уже составляет более 51% от общего количества проданных мест.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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