Российские врачи мало знают о новых препаратах от рака, считает онколог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Химиотерапевты в России недостаточно хорошо осведомлены о современных препаратах для лечения рака, поэтому не готовы назначать их пациентам, для решения этой проблемы их необходимо дополнительно обучать, заявил главный онколог Минздрава РФ академик Андрей Каприн.

"Мы видим, что не очень готовы наши химиотерапевты назначать современное лечение. Это наша недоработка, мы должны их учить", - сказал Каприн на бизнес-завтраке на ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ организовало оперативный ежемесячный мониторинг лечения онкологических заболеваний химиотерапией. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в мае заявляла, что главный вклад в снижение смертности онкологических больных должно дать увеличение доступности химиотерапии, на проведение которой уже в этом году выделено из федерального бюджета 70 миллиардов рублей.