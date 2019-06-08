Медведев поздравил соцработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил, что жизнь соцработника - стремление к добру, соответствующая телеграмма опубликована на Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил, что жизнь соцработника - стремление к добру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Примите мои искренние поздравления с Днем социального работника ... Лев Николаевич Толстой писал, что добро – это главная, вечная цель нашей жизни, а наша жизнь есть не что иное, как стремление к добру. Благодаря вам убеждаешься в истинности этих слов", - говорится в телеграмме.

Медведев заметил, что День соцработника объединяет милосердных, неравнодушных и отзывчивых людей, чье призвание состоит в помощи нуждающимся. Соцработник это тот, кто берет на себя чужие проблемы и заботы, сопереживает и оказывает реальную помощь, а высшая степень профессионализма - вкладывать душу в свой труд, а не просто исполнять свои обязанности, считает он.

Медведев также отметил, что в работе соцработника требуется иметь навыки психолога и педагога, сочетать медицинские и юридические знания и уметь сохранять терпение в сложных ситуациях.