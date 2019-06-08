СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в мошенничестве депутата заксобрания Красноярского края, заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова.
По предварительным данным следствия, в феврале 2018 года задержанный сообщил директору одной из коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией, что может повлиять на решения властей о завышении тарифов на тепловую энергию для этой компании, "что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение относительно таких полномочий, которыми он фактически не обладал".
Директор данного предприятия согласился на предложение депутата и с мая 2018 по июнь 2019 частями передал ему не менее четырех миллионов рублей.
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
На депутата завели уголовное дело по статье "Мошенничество".