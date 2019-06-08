СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

По предварительным данным следствия, в феврале 2018 года задержанный сообщил директору одной из коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией, что может повлиять на решения властей о завышении тарифов на тепловую энергию для этой компании, "что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение относительно таких полномочий, которыми он фактически не обладал".