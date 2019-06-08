Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.

Конституционный суд Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Депутаты сочли, что поскольку их мандаты были признаны 9 марта, то у них еще есть время до 9 июня.

"Согласно конституции, президент Республики Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями может распустить парламент, только президент обладает этим правом. Ничто не обязывает меня сегодня распустить парламент, сегодня я не буду подписывать указ о роспуске", - сказал Додон на брифинге.

По его словам, в понедельник при необходимости состоятся консультации президента с фракциями по вопросу роспуска парламента.