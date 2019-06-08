Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.
Конституционный суд Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Депутаты сочли, что поскольку их мандаты были признаны 9 марта, то у них еще есть время до 9 июня.
"Согласно конституции, президент Республики Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями может распустить парламент, только президент обладает этим правом. Ничто не обязывает меня сегодня распустить парламент, сегодня я не буду подписывать указ о роспуске", - сказал Додон на брифинге.
По его словам, в понедельник при необходимости состоятся консультации президента с фракциями по вопросу роспуска парламента.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.