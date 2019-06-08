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РИА Новости

В КС Молдавии заявили, что правительство надо было сформировать до 7 июня

10:31
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии констатировал, что парламент должен был сформировать правительство до 7 июня включительно, сообщила в субботу пресс-служба КС.
Конституционный суд Молдавии в пятницу вынес решение, что президент страны обязан распустить парламент, если депутаты в течение трех месяцев со дня признания их мандатов не сумеют формировать правительство. Мандаты депутатов были признаны 9 марта, поэтому политики сочли, что у них еще есть время до 9 июня. В частности, на субботу был запланирован очередной раунд переговоров между Соцпартией и блоком ACUM по вопросу создания парламентского большинства и формирования кабмина.
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"В настоящем деле с учетом конституционных положений парламент Республики Молдова 10-го законодательного органа должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года включительно", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте КС.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.
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