В КС Молдавии заявили, что правительство надо было сформировать до 7 июня

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии констатировал, что парламент должен был сформировать правительство до 7 июня включительно, сообщила в субботу пресс-служба КС.

Конституционный суд Молдавии в пятницу вынес решение, что президент страны обязан распустить парламент, если депутаты в течение трех месяцев со дня признания их мандатов не сумеют формировать правительство. Мандаты депутатов были признаны 9 марта, поэтому политики сочли, что у них еще есть время до 9 июня. В частности, на субботу был запланирован очередной раунд переговоров между Соцпартией и блоком ACUM по вопросу создания парламентского большинства и формирования кабмина.

"В настоящем деле с учетом конституционных положений парламент Республики Молдова 10-го законодательного органа должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года включительно", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте КС.