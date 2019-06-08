Россотрудничество готовит проект к 75-летию Победы в 2020 году

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россотрудничество готовит два крупных проекта на 2020 год: первый посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, второй - 100-летию исхода Белой армии, рассказала в интервью РИА Новости глава организации Элеонора Митрофанова.

В контексте подготовки к 75-летию Победы необходимо усилить работу по противодействию фальсификации истории, сейчас организация готовит материалы по этой теме, заявила она. "Нужно проводить конференции, круглые столы", - отметила Митрофанова.

"Второе - это "Исход 2020", 100-летие исхода Белой армии. Мы называем это годом памяти и примирения. Большие программы готовятся и в Крыму, и в местах эвакуации: в Галлиполи, Бизерте, Сербии, Франции в Шанхае, то есть во многих странах", - рассказала дипломат о втором проекте следующего года.