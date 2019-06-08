Россия готова работать с Европой в сфере культуры, заявила Митрофанова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Европой в сфере культуры, науки и образования, несмотря на политические сложности в отношениях, заявила в интервью РИА Новости глава Россотруничества Элеонора Митрофанова.

"Несмотря на политические сложности и порой нелицеприятные разговоры, отзывы в прессе, все-таки ворота культуры, науки и образования, особенно в Европу - не закрывались", - заявила она.

Митрофанова подчеркнула, что эта позиция взаимна. В частности, в России продолжает работу украинский культурный центр.