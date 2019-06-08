Прокуратура начала проверку после возгорания в свердловской колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании четырех жилых корпусов и производственного здания на площади 2 тысячи квадратных метров.

"По предварительной информации, сегодня, 8 июня 2019 года, в утренние часы поступило сообщение о возгорании помещений промышленной площадки колонии. В частности, возгорание в цехе деревообработки - 2 ангара, огнем охвачено 2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.