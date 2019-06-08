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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Борисов: SSJ во время ЧП в Шереметьево испытал катастрофические перегрузки

10:11
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© РИА Новости / Следственный комитет РФСотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Самолёт Sukhoi Superjet 100 во время катастрофы в Шереметьево испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал вице-премьер.
Борисов напомнил, что в свое время самолет прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл наземных испытаний, показал серьезный запас прочностных характеристик.
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ЧП в ШереметьевоЮрий Борисов (военный деятель)Sukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Происшествия
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