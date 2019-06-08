Борисов раскритиковал информационные "вбросы" по катастрофе в Шереметьево

"Эта информационная борьба никому не нужная между "Аэрофлотом" и ОАК. Нехороший тренд. Нужно дождаться выводов комиссии", - сказал Борисов журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя критику в СМИ технического состояния самолётов Superjet и обвинения в адрес экипажа.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.