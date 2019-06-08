Контракт на поставку 76 Су-57 в ВКС могут подписать на "Армии-2019"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019", сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы ожидаем его, возможно даже на "Армии-2019", - сказал он.
31 мая, 04:57Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
По словам Борисова, деньги на изготовление самолётов до 2023 года найдутся, а дальнейшее финансирование будет предусмотрено новой госпрограммой вооружения.
Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.
Форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.