Контракт на поставку 76 Су-57 в ВКС могут подписать на "Армии-2019"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019", сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы ожидаем его, возможно даже на "Армии-2019", - сказал он.

По словам Борисова, деньги на изготовление самолётов до 2023 года найдутся, а дальнейшее финансирование будет предусмотрено новой госпрограммой вооружения.

Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.

Форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня.