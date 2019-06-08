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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Контракт на поставку 76 Су-57 в ВКС могут подписать на "Армии-2019"

10:07
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПолет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019", сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы ожидаем его, возможно даже на "Армии-2019", - сказал он.
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По словам Борисова, деньги на изготовление самолётов до 2023 года найдутся, а дальнейшее финансирование будет предусмотрено новой госпрограммой вооружения.
Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ перспективными комплексами Су-57. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших истребителей Су-57.
Форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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"Мощный воздушный кулак". Военный эксперт о серийном производстве Су-57Истребитель пятого поколения Су-57 готов к серийному производству. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, новый самолет станет достойным конкурентом зарубежным аналогам.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Су-57Юрий Борисов (военный деятель)Воздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
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