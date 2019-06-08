Борисов: санкции США не сказались на количестве иностранных заказов С-400

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажется на количестве иностранных заказов, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Пока мы не испытывали особого дефицита в заказчиках. Идёт серьезная позиционная борьба, все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400", - сказал он.
В настоящее время у России систему С-400 заказали Китай, Индия и Турция.