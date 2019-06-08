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РИА Новости

Глава Минвостокразвития обсудил в КНДР сотрудничество в ж/д проектах

10:05
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов обсудил в Пхеньяне дальнейшее взаимодействие стран в рамках железнодорожных проектов, создание финансовой модели по запуску российско-корейской электронной площадки Торгового дома КНДР и строительство автомобильного моста через реку Туманган, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что российская делегация во главе с Козловым встретилась в Пхеньяне с премьер-министром КНДР Ким Чжэ Рёном, а также заместителем председателя Государственного совета КНДР Пак Пон Чжу. В ходе этих встреч состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества и других направлений российско-корейского взаимодействия, которые находятся в ведении Межправительственной комиссии.
"На встрече (с Ким Ён Чжэ – ред.), проходившей в расширенном составе, стороны предметно обсудили широкий спектр тем, в том числе создание финансовой модели по запуску российско-корейской электронной площадки Торгового дома КНДР, строительство автомобильного моста через реку Туманган, дальнейшее взаимодействие в рамках железнодорожных проектов с участием СП "Расонконтранс" и другое", - сообщила в субботу российская дипмиссия в Пхеньяне.
Отмечается, что большое внимание в ходе встречи было уделено составлению повременных графиков реализации программ двустороннего сотрудничества, которые были детально проработаны в рамках контактов между членами российской делегации и представителями соответствующих отраслевых ведомств КНДР.
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Всего в состав российской делегации вошли более 10 человек, среди которых представители федеральных органов исполнительной власти и делового сообщества.
Также посольство сообщило, что главная цель визита 6-8 июня состояла в согласовании с корейской стороной конкретных шагов по реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в конце апреля во Владивостоке.
Посольство РФ в Пхеньяне подчеркнуло, что все направления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами обсуждались строго в рамках обязательств России по соответствующим резолюциям Совбеза ООН.
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Александр КозловКНДРРоссияЭкономика
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