Лесной пожар на севере Приамурья будут тушить с помощью взрывов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн - РИА Новости. Лесной пожар, зафиксированный в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан в Тындинском районе Амурской области, будут ликвидировать при помощи взрывов, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пожар был зафиксирован в результате авиапатрулирования, по данным мониторинга, к вечеру 7 июня огонь прошел 40 гектаров лесной зоны, на ликвидацию возгорания было направлено 14 десантников-пожарных "Амурской авиабазы", 13 сотрудников лесоохраны и 6 единиц техники, в том числе два вездехода.

"Причина пожара – гроза. Лесная зона горит на сопке, которая высотой около 600 метров. Так как затруднена доставка личного состава и техники к месту пожара, оперативный штаб по тушению лесных пожаров и палов на территории области принял решение ликвидировать возгорание при помощи взрывного метода", - сообщает центр.

Работы проведут специалисты ФБУ "Авиалесоохрана", филиалы которого базируются в Забайкальском крае и в городе Свободный Приамурья. С помощью взрывчатки специалисты проложат минерализованные полосы, это позволит ограничить распространение огня. По оценкам специалистов, прокладка полос таким способом в 4-6 раз эффективнее по сравнению с ручным.