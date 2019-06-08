Названы самые популярные иномарки с пробегом

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства " Эксперты аналитического агентства " Автостат " составили рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке по итогам первого квартала этого года.

Лидером списка стал Ford Focus – с января по апрель 2019 года было продано 39 358 поддержанных машин этой модели. Вторая строчка у Toyota Corolla (31 141), замкнула тройку Hyundai Solaris (29 865).

В пятерку вошли KIA Rio (27 734) и Toyota Camry (24 765). Следом идут Chevrolet Niva (24 386), Renault Logan (23 423), Opel Astra (18 393) и Volkswagen Polo (17 239).

Замыкает рейтинг самых популярных поддержанных авто на российском рынке Daewoo Nexia – 16 611 проданных машин.