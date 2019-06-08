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РИА Новости

Названы самые популярные иномарки с пробегом

10:02
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили с пробегом
Автомобили с пробегом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке по итогам первого квартала этого года.
Лидером списка стал Ford Focus – с января по апрель 2019 года было продано 39 358 поддержанных машин этой модели. Вторая строчка у Toyota Corolla (31 141), замкнула тройку Hyundai Solaris (29 865).
В пятерку вошли KIA Rio (27 734) и Toyota Camry (24 765). Следом идут Chevrolet Niva (24 386), Renault Logan (23 423), Opel Astra (18 393) и Volkswagen Polo (17 239).
Замыкает рейтинг самых популярных поддержанных авто на российском рынке Daewoo Nexia – 16 611 проданных машин.
По оценке аналитиков, по итогам первых четырех месяцев года в России продали один миллион 175,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,5 процента выше результата годичной давности (1 миллион 125,4 тысячи).
Интерьер автомобиля Lada Granta
18 мая, 09:05
Названы самые популярные в России новые автомобили с "механикой"
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АвтоVolkswagen GroupToyota CamryRenault LoganToyota CorollaRenault S.AFord MotorЭкономика
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