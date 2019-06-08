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РИА Новости

В Свердловской области загорелась исправительная колония

09:48
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Колония расположена в поселке Гари. Возгорание началось в производственном ангаре, затем огонь перешел на четыре жилых корпуса. По данным МЧС, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
"Из Екатеринбурга к месту пожара вылетает вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством", — сказал собеседник агентства.
В тушении пожара участвуют 35 человек и восемь единиц техники, из города Верхотурья на место ЧП следует опорный пункт пожаротушения.
Начальник пресс-службы главка ФСИН по Свердловской области Александр Левченко в свою очередь сообщил, что в колонии отбывают наказание 550 человек. Всех их эвакуировали в ту часть, на которую огонь не распространился. При необходимости часть заключенных могут перевезти в другие исправительные учреждения, добавил он.
По словам Левченко, от огня пострадали в основном производственные помещения.

"Пострадали больше всего производственные строения — гараж, ангар производственный. Из жилых помещений всего одно пострадало", — сказал начальник пресс-службы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.
Областная прокуратура начала проверку. На место выехал прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов.
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