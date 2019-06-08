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РИА Новости

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

09:46
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 19 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 16:12
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 70 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 216 единиц", - добавили в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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