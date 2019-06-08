В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 19 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 70 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 216 единиц", - добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.