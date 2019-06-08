Глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Введение санкционного режима западными странами в отношении Крыма было ошибкой, заявила глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард.
Делегация находится с ознакомительным визитом в Крыму. В ее составе 14 человек из различных стран Евросоюза, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.
"Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе", - сказала Говорова-Генард, которая проживает в Люксембурге.
По ее словам, делегация приехала в Крым, несмотря на санкции, так как общественники хотели лично пообщаться с людьми, чтобы услышать альтернативную точку зрения из первых уст.
"Мы с пониманием относимся к историческому выбору крымчан, сделанному пять лет назад на референдуме", - сказала Говорова-Генард.