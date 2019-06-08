Глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой

"Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе", - сказала Говорова-Генард, которая проживает в Люксембурге.