В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле республики

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенные пункты на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики утром в субботу, выпустив по ним 45 мин и снарядов, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Широкино (под контролем Киева) – Саханка (под контролем ДНР) - выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра; Талаковка (под контролем Киева) – Коминтерново (под контролем ДНР) – выпущено девять мин", - сказал представитель ДНР в СЦКК.