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РИА Новости
Культура

Солист "На-На" оценил идею семьи Алибасова о суде с изготовителем "Крота"

09:32
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участник группы "На-На" Владимир Политов поддерживает решение семьи Бари Алибасова подать в суд на производителя жидкости для очистки труб, которым отравился продюсер – по мнению музыканта, бутылка со средством очень похожа на известный газированный напиток.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо прохладительного напитка. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что семья приняла решение подать в суд на производителя средства. Компания пока не комментировала ситуацию.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
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"Надо судиться с ними", - сказал РИА Новости Политов.
По его словам, если раньше средство выпускалось в непривлекательной маленькой упаковке, а жидкость была темного цвета с запахом, то эта – бесцветная, без запаха, а на пробке нет защитной защелки.
"Даже на жидкости для полоскания рта есть такая защелка – просто так не откроешь. Здесь любой ребенок может открыть. И плюс дизайн – если бутылку повернуть надписью назад и не читать надпись, то она выглядит как бутылка с соком. Там пузырьки какие-то", - сказал Политов.
Он уточнил, что Алибасов пил средство не из стакана, а прямо из бутылки.
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КультураБари АлибасовНа-На
Популярные комментарии
И на производителя газировки в суд, потому что бутылка на "Крот" похожа
8 июня, 10:02
Vovaka73
280001
1.Сам хряпнул химикат, виноват производитель. 2. У них химикаты вместе с напитками хранятся?!
8 июня, 10:14
ABAlex Balaganov
900001
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