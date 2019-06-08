Солист "На-На" оценил идею семьи Алибасова о суде с изготовителем "Крота"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участник группы "На-На" Владимир Политов поддерживает решение семьи Бари Алибасова подать в суд на производителя жидкости для очистки труб, которым отравился продюсер – по мнению музыканта, бутылка со средством очень похожа на известный газированный напиток.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо прохладительного напитка. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что семья приняла решение подать в суд на производителя средства. Компания пока не комментировала ситуацию.

"Надо судиться с ними", - сказал РИА Новости Политов.

По его словам, если раньше средство выпускалось в непривлекательной маленькой упаковке, а жидкость была темного цвета с запахом, то эта – бесцветная, без запаха, а на пробке нет защитной защелки.

"Даже на жидкости для полоскания рта есть такая защелка – просто так не откроешь. Здесь любой ребенок может открыть. И плюс дизайн – если бутылку повернуть надписью назад и не читать надпись, то она выглядит как бутылка с соком. Там пузырьки какие-то", - сказал Политов.