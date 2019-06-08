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РИА Новости

В ОП Совету ЕС предложили посетить Крым перед принятием решения о санкциях

09:28
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© РИА Новости / Владимир ВяткинНабережная в Коктебеле
Набережная в Коктебеле
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Набережная в Коктебеле. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Совету Евросоюза, прежде чем принимать решение о продлении санкций против Крыма, следовало бы направить в регион свою делегацию, чтобы лично убедиться в выборе местных жителей и внутриполитической обстановке в регионе, заявил представитель Крыма в Общественной палате РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма. Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет ЕС или Евросовет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.
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"Страны Евросоюза позиционируют себя как оплот демократии, поэтому странно наблюдать за тем, как там упорно последние пять лет отказываются слышать крымский народ. Вводя санкции, никто из лидеров европейских стран не озадачился вопросом, а что на этот счет думают крымчане и является ли примером демократии наказание целого народа за добровольный цивилизационный выбор жить на своей исторической родине – России. ЕС, прежде чем продлевать санкции, стоило бы направить в Крым свою делегацию. Думаю, что после этого вопрос санкционной политики был бы снят раз и навсегда", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, крымчане готовы оказать прием европейской делегации, если он будет согласован по линии МИД РФ.
"Они смогут лично убедиться в важности выбора крымчан, сделанного на референдуме в 2014 году, и внутриполитической обстановке в регионе", - сказал Абажер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Иван АбажерЕвросоюзКрымРоссияВ мире
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