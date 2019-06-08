В МИД Ирана назвали заявления США о готовности к переговоров пустыми

ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Санкции США против нефтехимических компаний Ирана показали, что заявления Вашингтона о готовности к переговорам с Тегераном пустые, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Достаточно было подождать одну неделю, чтобы доказать, что заявления президента США о переговорах с Ираном являются пустыми", - говорится в заявлении Мусави.
Мусави отметил, что политика США по оказанию максимального давления на Иран ошибочна и обречена на провал, что было доказано при других президентах США.
"Все страны обязаны дать ответ на открытое нарушение (со стороны США) базовых принципов международного права и не позволить правящей верхушке США своими насильственными и односторонними действиями разрушить достижения мирового сообщества в области многосторонней политики", - добавил Мусави.
Днем ранее США ввели дополнительные санкции против ряда нефтехимических компаний Ирана. Санкции введены в отношении 39 иранских компаний нефтехимического сектора. Санкции наложены в связи с поддержкой компаний, связанных с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР).
Президент США Дональд Трамп говорил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.
В свою очередь, иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. В то же время президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
В 2018 году Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.