В ДТП в Новосибирской области погибли три человека

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе Новосибирск - Югра, сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, авария произошла в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск-Юрга.
"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai, и два пассажира Toyota Premio: женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы, сейчас ему оказывают помощь медики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, полицейские начали доследственную проверку.