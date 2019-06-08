В Иране раскритиковали санкции США против нефтехимических компаний страны

ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Санкции США против нефтехимических компаний Ирана показали, что заявления Вашингтона о готовности переговоров с Тегераном пустые, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Он также назвал это нарушением принципов международного права, и отметил, что Вашингтон таким образом осуществляет экономический терроризм и продолжает враждебную политику против Ирана.

Днем ранее США ввели дополнительные санкции против ряда нефтехимических компаний Ирана. Санкции введены в отношении 39 иранских компаний нефтехимического сектора. Санкции наложены в связи с поддержкой компаний, связанных с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп говорил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

В свою очередь, иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. В то же время президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.