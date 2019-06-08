В Госдуме оценили передачу бывшего завода Порошенко России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Передача Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, в государственную собственность России обеспечит его прорывное развитие, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации, все акции Севастопольского морского завода будут переданы в государственную собственность России. В частности, в течение ближайших 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.

"Президент России устранил последнюю преграду на пути восстановления "Севморзавода" именно как градообразующего предприятия. С 2015 года объем выручки завода вырос в 15 раз, но для выхода на полную мощность необходима полноценная интеграция предприятия в корпорацию ОСК, именно этого решения не хватало для прорывного развития", - сказал РИА Новости Белик.

По его словам, на вопрос передачи завода в федеральную собственность необходимо смотреть с точек зрения укрепления обороноспособности и развития города Севастополя.

"Юридическая принадлежность завода бывшему президенту Украины - это черная страница в истории предприятия, которую не просто перевернули, ее вырвали и сожгли, если хотите. Это был актив, который Порошенко захватил без понимания реальных перспектив развития завода и задач, которые могли бы решаться на нем", - сказал депутат.

Ранее завод принадлежал Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя. Сейчас на заводе реализуется программа восстановления, которая состоит из двух частей: технического перевооружения и модернизации.