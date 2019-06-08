Пентагон разочарован решением Турции отправить военных на обучение в Россию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом заявила на брифинге заместитель главы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

По ее словам, в Вашингтоне высоко оценивают стратегическое партнерство и диалог с Турцией.

"Однако Соединенные Штаты разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместим с F-35. Мы четко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400", — приводит слова Лорд официальный сайт Пентагона

При этом, подчеркнула замминистра, ни один из этих шагов пока не стал необратимым.

"Если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждем восстановления обычной деятельности по программе", — отметила Лорд.

Турция участвует в программе по созданию новейшего истребителя-бомбардировщика F-35. Накануне стало известно, что Пентагон решил больше не принимать турецких пилотов для обучения полетам на этих самолетах.

Замглавы американского военного ведомства отметила, что Турция, в частности, не будет участвовать в ежегодном круглом столе по F-35, который запланирован на 12 июня. Обновление нормативных документов программы также будет проводиться без участия Анкары. По словам Лорд, это делается для того, чтобы "облегчить упорядоченное прекращение участия Турции в мероприятиях по управлению программой F-35".

Кроме того, добавила замминистра, если Вашингтон и Анкара не договорятся, то все турецкие пилоты, проходящие сейчас обучение на F-35, и пилоты-инструкторы должны будут покинуть США к 31 июля.

Однако это не повлияет на более широкое сотрудничество по F-35, заверила Лорд, напомнив, что Турция производит 937 запчастей, из которых чуть более 400 — это исключительно турецкое производство. Сейчас Пентагон работает с Lockheed Martin и с Pratt & Whitney, чтобы заменить Турцию, если она откажется выполнять требования США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил о том, что Анкара не откажется от покупки С-400. При этом он отмечал, что турецкие власти готовы купить и американские ЗРК Patriot, если от Штатов поступит такое же выгодное предложение, как и от России. Однако, по словам Эрдогана, такого предложения не было.