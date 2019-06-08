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РИА Новости

Пентагон разочарован решением Турции отправить военных на обучение в Россию

08:35
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© AFP 2019Штаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
© AFP 2019
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом заявила на брифинге заместитель главы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
По ее словам, в Вашингтоне высоко оценивают стратегическое партнерство и диалог с Турцией.
"Однако Соединенные Штаты разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместим с F-35. Мы четко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400", — приводит слова Лорд официальный сайт Пентагона.
При этом, подчеркнула замминистра, ни один из этих шагов пока не стал необратимым.
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"Если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждем восстановления обычной деятельности по программе", — отметила Лорд.
Турция участвует в программе по созданию новейшего истребителя-бомбардировщика F-35. Накануне стало известно, что Пентагон решил больше не принимать турецких пилотов для обучения полетам на этих самолетах.
Замглавы американского военного ведомства отметила, что Турция, в частности, не будет участвовать в ежегодном круглом столе по F-35, который запланирован на 12 июня. Обновление нормативных документов программы также будет проводиться без участия Анкары. По словам Лорд, это делается для того, чтобы "облегчить упорядоченное прекращение участия Турции в мероприятиях по управлению программой F-35".
Кроме того, добавила замминистра, если Вашингтон и Анкара не договорятся, то все турецкие пилоты, проходящие сейчас обучение на F-35, и пилоты-инструкторы должны будут покинуть США к 31 июля.
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"Закусили удила". Военный эксперт о противостоянии Турции и США по С-400США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35 из-за планов Турции закупить российские "Триумфы", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события.
Однако это не повлияет на более широкое сотрудничество по F-35, заверила Лорд, напомнив, что Турция производит 937 запчастей, из которых чуть более 400 — это исключительно турецкое производство. Сейчас Пентагон работает с Lockheed Martin и с Pratt & Whitney, чтобы заменить Турцию, если она откажется выполнять требования США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил о том, что Анкара не откажется от покупки С-400. При этом он отмечал, что турецкие власти готовы купить и американские ЗРК Patriot, если от Штатов поступит такое же выгодное предложение, как и от России. Однако, по словам Эрдогана, такого предложения не было.
Первая партия С-400 должна поступить в Турцию в июле.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
закончится история тем что турция и истребители будет покупать у России
8 июня, 09:25
sergeyleshchov
1800000
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