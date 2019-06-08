В Москве в субботу ожидаются до 32 градусов тепла

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется до 32 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Переменная облачность, без осадков, 30-32 в столице и 27-32 по области", - сказал Леус.

Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-восточный, не сильный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.