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РИА Новости

СМИ: власти США отказали посольствам в размещении ЛГБТ-флагов на флагштоках

07:55
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© AP Photo / Efrem LukatskyПредставитель ЛГБТ-сообщества с флагом
Представитель ЛГБТ-сообщества с флагом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Представитель ЛГБТ-сообщества с флагом. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отклонила запросы посольств о размещении радужных флагов на флагштоках в июне, во время празднования месяца гордости ЛГБТ, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что среди стран, которые направили соответствующие запросы в госдепартамент США и получили отказ, были Израиль, Бразилия, Германия и Латвия.
Как отмечает NBC, несмотря на то, что посольства не могут повесить флаги на флагштоки, их можно разместить в других местах на территории дипломатических представительств США, в том числе внутри посольств и на внешних стенах.
При этом телеканал напоминает, что во время правления предыдущего президента США Барака Обамы посольства США за границей могли вывешивать ЛГБТ-флаги в июне. В этом году, как отмечают дипломаты, посольствам сообщили, что запросы о размещении таких флагов на флагштоке должны быть специально одобрены.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа запускает глобальную кампанию, чтобы положить конец криминализации гомосексуальности в десятках стран. Во главе кампании стоит посол США в Германии Ричард Гренелл - наиболее высокопоставленный открытый гей в администрации Трампа.
Месяц гордости ЛГБТ отмечается ежегодно в июне. Празднования включают парады, пикники, вечеринки, семинары и концерты. Их целью является признание влияния, которое члены ЛГБТ-сообщества оказали на историю на локальном, национальном и международном уровнях.
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